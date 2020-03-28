Детский врач вернулась из Европы и пошла на работу вместо самоизоляции

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В Ярославле заведующая отделением пульмонологии недавно вернулась из Австрии и отказалась от самоизоляции, продолжив ходить на работу.

Как пишет РИА Новости, у супруга врача обнаружили коронавирус. В результате была приостановлена плановая госпитализация в детском отделении центральной городской больницы города.

Подчеркивается, что это профилактическая мера. У самой женщины два повторных теста показали отрицательный результат на наличие вируса. Оценку действиям врача должны дать правоохранительные органы.