Выставочный зал на Есенина пригласил рязанцев на музейную арт-терапию

В воскресенье, 23 февраля, в 12:00 в Выставочном зале на улице Есенина, 112 в Рязани пройдёт встреча в интересном, новом формате — музейная арт-терапия «Там, где мне хорошо» (12+). Об этом 7info сообщили организаторы мероприятия.

В этот день пространство Выставочного зала станет не только местом для встречи с искусством, но также с собой и другими. Зрителям предложат не только созерцать, но ещё и замечать свои чувства, творить, делиться впечатлениями.

На выставке «Солнечный квадрат» каждый из вас сможет создать своё безопасное и уютное пространство, буквально изобразив его на листе бумаги.

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Вашим проводником станет дипломированный специалист и практикующий психолог (опыт консультативной работы — с 2009 года), ведущая арт-терапевтических групп Екатерина Лытаева.

«Участие в музейной арт-терапии позволит прикоснуться к источнику радости внутри себя, улучшить внутреннее состояние, полезно провести время на территории искусства».

Продолжительность ~ 1,5 часа.

В тот же день в 14:00 состоится мастер-класс «Архитектурная композиция с рязанскими окнами» для взрослых и детей с 12 лет. Вы освоите технику бумажной пластики (работа с бумагой без ножниц) и создадите эскиз-идею на тему архитектуры города Рязани. Что это будет — рельеф, графика или коллаж — вы выбираете сами.

Проводит Елена Куркина — член Московского союза художников и Творческого союза художников России, один из авторов, представленных на выставке «Солнечный квадрат. 30 лет спустя».