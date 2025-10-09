Четверг, 9 октября, 2025
«Выключить свет» на Украине: эксперт назвал единственный способ принудить Зеленского к миру

Алексей Самохин
Freepik AI

Российские Вооружённые силы 9 октября продолжили стратегическую операцию по выводу из строя критически важной энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Под очередной удар попали объекты в Одессе и Чернигове. Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «МК» заявил, что только тотальное уничтожение ТЭК (топливно-энергетического комплекса) Украины может привести к коллапсу системы управления и принудить Киев к немедленному подписанию мира.

Удары по портам и логистике

В ночь на 9 октября российские военные нанесли новый комбинированный удар, сместив фокус атак на центральные и южные области. Основными целями стали объекты логистики, топливно-энергетического комплекса и портовая инфраструктура.

Одесса и Черноморск (Ильичевск): Атака пришлась по портовым терминалам и местам складирования прибывших военных грузов. Местные власти сообщали о пожарах на складах, повреждениях причалов и контейнеров. Очевидцы описывали «сильную детонацию, которой Одесса давно не слышала». По предварительным данным, накануне в порт прибыли военные грузы из Турции.

Сумская область: Продолжились массированные удары по ближним тылам ВСУ. За сутки зафиксировано не менее 25 прилётов по железнодорожным узлам и объектам энергетики.

Харьковская и Днепропетровская области: Для поражения целей применялись реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и управляемые авиационные бомбы.

Коротченко отметил, что каждый удар, «безусловно, достигает своих целей», включая оперативное реагирование на разгрузку транспортов с оружием.

Стратегия «тотального выключения света»

Игорь Коротченко убеждён, что для максимальной интенсификации усилий и принуждения киевского режима к миру точечных ударов недостаточно.

«Только тотальное уничтожение ТЭК Украины, которое оставит страну без света и тепла, приведёт к коллапсу системы государственного и военного управления. Когда в Киеве и других центрах рухнет энергосистема, им будет уже не до организованного сопротивления России», — заявил эксперт.

Он призвал нанести два, три, четыре массированных удара именно по энергогенерации. По его словам, это «жесткое решение, но других вариантов для максимальной интенсификации наших усилий в СВО я не вижу».

Почему это необходимо

Коротченко объясняет свою позицию тем, что «туман войны» рассеялся, и характер современных боевых действий изменился: на каждого российского военнослужащего на линии соприкосновения приходится по 3-5 украинских беспилотников. В таких условиях невозможно эффективно сконцентрировать войска для большого наступления.

Чтобы сломать сценарий, при котором режим Зеленского продолжает функционировать, проводить мобилизацию и получать западную помощь, необходимо:

«Выключить свет» и парализовать систему управления.

Остановить транспорт и промышленность.

Устроить общий коллапс.

По его мнению, удары по инфраструктуре уменьшают количество потерь на фронте. Эксперт уверен, что военные располагают всем необходимым и им нужно «дать карт-бланш на применение всех средств поражения», чтобы лишить противника возможности эффективно применять получаемое оружие.

«Нам нужно выпускать все внутренности этой гнилой системы. Пусть Зеленский истекает кровью и ползёт подписывать мирное соглашение на наших условиях», — подытожил Коротченко.

