Вступило в силу решение суда о признании законным увольнения бывшего вице-губернатора Семенова

Вступило в силу решение Рязанского областного суда о признании законным увольнения бывшего вице-губернатора Михаила Семенова, сообщает пресс-служба суда.

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12 января 2022 года суд отказал Семёнову в удовлетворении требований и признал его увольнение законным.

Дело рассматривали на закрытом заседании, так как оно содержало сведения о государственной тайне.

Губернатор Любимов подписал распоряжение об увольнении вице-губернатора Михаила Семёнова 18 октября 2022 года. Незадолго до этого он стал фигурантом скандала с незаконной охотой в Сараевском районе.