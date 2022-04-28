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Четверг, 28 апреля, 2022

Вступило в силу решение суда о признании законным увольнения бывшего вице-губернатора Семенова

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Вступило в силу решение суда о признании законным увольнения бывшего вице-губернатора Семенова

Александр Ильин

Вступило в силу решение Рязанского областного суда о признании законным увольнения бывшего вице-губернатора Михаила Семенова, сообщает пресс-служба суда.

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12 января 2022 года суд отказал Семёнову в удовлетворении требований и признал его увольнение законным. 

Дело рассматривали на закрытом заседании, так как оно содержало сведения о государственной тайне.

Губернатор Любимов подписал распоряжение об увольнении вице-губернатора Михаила Семёнова 18 октября 2022 года. Незадолго до этого он стал фигурантом скандала с незаконной охотой в Сараевском районе.

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