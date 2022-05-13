Врио губернатор Рязанской области Павел Малков не планирует резких кадровых решений

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков не планирует резких кадровых решений. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

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В интервью журналистам новый глава региона заявил, что провёл отдельные встречи с членами правительства Рязанской области и общее собрание. С рязанскими чиновниками он обсудил все приоритеты и подходы.

— Я озвучил, что всегда за эволюцию и последовательную работу. Надо сохранить всё лучшее, что есть сегодня в плане идей и наработок, а также в первую очередь людей. Главным критерием для каждого будет профессионализм, обучаемость, работа в команде, проактивность и честность, — сказал он.

Говоря о первых впечатлениях о работе в Рязанской области, Малков отметил, что работает практически в круглосуточном режиме. Он отметил, что сейчас требуется слаженная и быстрая работа, а также прямой контакт всех членов команды.