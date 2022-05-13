Врио губернатор Рязанской области Павел Малков не планирует резких кадровых решений

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков не планирует резких кадровых решений. Об этом пишут «Рязанские ведомости».
В интервью журналистам новый глава региона заявил, что провёл отдельные встречи с членами правительства Рязанской области и общее собрание. С рязанскими чиновниками он обсудил все приоритеты и подходы.
Говоря о первых впечатлениях о работе в Рязанской области, Малков отметил, что работает практически в круглосуточном режиме. Он отметил, что сейчас требуется слаженная и быстрая работа, а также прямой контакт всех членов команды.