Врачи Рязанской ОКБ экстренно выехали в Касимов для спасения жизни пациента

Врачам Рязанской областной клинической больницы пришлось экстренно выехать в Касимов, чтобы спасти жизнь пациенту. Подробности истории рассказала официальная группа клиники ВКонтакте.

В приёмный покой Касимовского ММЦ обратился испуганный мужчина. Было видно, что человек испытывает нестерпимую боль. Пациента осмотрели несколько специалистов, провели диагностику. Вердикт оказался неутешительным — аневризма самого крупного сосуда организма, аорты, с разрывом и кровотечением. Счёт в буквальном смысле шёл на часы.

Из-за погоды доставить больного в Рязань на вертолёте не получалось, везти на машине до областного центра 160 километров было очень опасно. Медики приняли решение направить бригаду из Рязани.

Рязанцам пришлось везти с собой необходимое оборудование, которого не было в Касимове. В том числе CATS-аппарат, позволяющий собирать кровь пациента и направлять ее сразу ему же. У больного к тому же была редкая группа.

Бригада выехала в Касимов на двух машинах.

— Мы взяли все необходимое оборудование, искусственный протез аорты и запас крови. Дорога пролетела как один миг, мы горячо обсуждали план операции и были постоянно на связи с коллегами из Касимова, — рассказал хирург Царегородцев А. А.

Операция по спасению человека в ММЦ длилась четыре часа. Её главный итог — пациент жив!