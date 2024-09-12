Врачи Рязанского перинатального центра оперативно сделали переливание крови еще не рожденному ребенку

Внутриутробное переливание крови сделали еще не рожденному ребенку врачи Рязанского перинатального центра. Об этом рассказывается на странице центра во «ВКонтакте».

Отмечается, что такую процедуру врачи проводили и раньше, однако впервые ее потребовалось делать в экстренном порядке.

У пациентки на сроке беременности 25 недель при исследовании диагностировали тяжелую гемолитическую болезнь плода. Она может возникнуть, когда кровь резус-отрицательной мамы и кровь резус-положительного плода вступают в конфликт. У ребенка в таком случае разрушаются эритроциты.

У еще не рожденного пациента сердце уже работало на износ, в брюшной полости плода скопилась жидкость, а анализ крови и вовсе шокировал враче. На этом сроке беременности у плода, который весит всего 900 граммов, содержание гемоглобина в норме 113 г/л, а количество кровяных клеток (гематокрит) -35%. У малыша же показатели были 23 г/л и 9% соответственно. У врачей не оставалось практически времени, переливание крови нужно было проводить в кратчайшие сроки, чтобы восполнить разрушающиеся эритроциты и гемоглобин.

От постановки диагноза до завершения операции прошло 3 часа — так оперативно сработали врачи центра. После переливания показатели составили 80 г/л и 35%.

Отмечается, что лечение маленького пациента только начато. Сколько оно продлится, пока неизвестно.