Четверг, 12 сентября, 2024

Врачи Рязанского перинатального центра оперативно сделали переливание крови еще не рожденному ребенку

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

Внутриутробное переливание крови сделали еще не рожденному ребенку врачи Рязанского перинатального центра. Об этом рассказывается на странице центра во «ВКонтакте».

Отмечается, что такую процедуру врачи проводили и раньше, однако впервые ее потребовалось делать в экстренном порядке.

У пациентки на сроке беременности 25 недель при исследовании диагностировали тяжелую гемолитическую болезнь плода. Она может возникнуть, когда кровь резус-отрицательной мамы и кровь резус-положительного плода вступают в конфликт. У ребенка в таком случае разрушаются эритроциты.

У еще не рожденного пациента сердце уже работало на износ, в брюшной полости плода скопилась жидкость, а анализ крови и вовсе шокировал враче. На этом сроке беременности у плода, который весит всего 900 граммов, содержание гемоглобина в норме 113 г/л, а количество кровяных клеток (гематокрит) -35%. У малыша же показатели были 23 г/л и 9% соответственно. У врачей не оставалось практически времени, переливание крови нужно было проводить в кратчайшие сроки, чтобы восполнить разрушающиеся эритроциты и гемоглобин.

От постановки диагноза до завершения операции прошло 3 часа — так оперативно сработали врачи центра. После переливания показатели составили 80 г/л и 35%.

Отмечается, что лечение маленького пациента только начато. Сколько оно продлится, пока неизвестно.

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