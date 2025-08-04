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Происшествия

Возбуждено уголовное дело о смерти рабочего во время опилки деревьев в Скопине

Анастасия Мериакри
Фото: sledcom.ru

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По данным следствия, двое рабочих, выполняя работы по опиловке деревьев на одной из улиц в городе Скопине Рязанской области, при обрушении металлической люльки специального транспортного средства (автовышка), в которой они находились, упали с большой высоты на землю. От полученных травм один из них скончался на месте происшествия, а второй госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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