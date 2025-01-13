Воспитанники спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» вошли в ТОП-12 команд кубка города Москвы по хоккею

8-10 января в Москве прошел Первый этап Кубка Федерации хоккея г. Москвы среди команд 2016 года рождения. В нем приняли участие 84 команды которые сыграли на 12 аренах столицы.

В данных соревнованиях выступили два состава Спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» (2016 г.р.). Юные рязанские хоккеисты успешно сыграли в данном кубке, одержав немало побед над сильнейшими столичными спортсменами, что позволило им занять 1 и 2 место в своей группе.

13-14 января пройдут игры Плей-офф, где рязанцы встретятся с элитой российского хоккея: командами Спартак, ЦСКА, Локомотив, Авангард. Такой ошеломительный результат — исторический прорыв для рязанского детского хоккея.

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11 января юные чемпионы посетили матч Чемпионата России по хоккею ВХЛ «Рязань-ВДВ» — «Южный Урал». Перед игрой их поздравил Президент Федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Смирнов. Он отметил, что «данный результат – большая работа тренерского состава, детей и их родителей и пожелал спортсменам отличной игры в плей-офф». Во время матча их поприветствовали более 3000 человек на трибунах, а после игры состоялась встреча команды ВХЛ и юных спортсменов, в рамках которой опытные мастера поздравили ребят и пожелали им успехов в предстоящих играх.