«Волгоград фестивалит»: власти высказались об отмене празднования Нового года

В администрации Волгоградской области рассказали о планах на празднование Нового года после появления информации об отмене торжественных мероприятий в связи с частичной мобилизацией, пишет V1.RU.

Ранее мэр Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что в этом году средства из городского бюджета, заложенные под празднование Дня города, будут переданы мобилизованным. При этом ранее волгоградцы возмутились проведением фестиваля ParkSeason.

«Волгоград фестивалит. Понятно, что жизнь продолжается, артистам нужно зарабатывать, но… не то время», — негодовали горожане.

В администрации Волгоградской области пояснили, что никаких решений об отмене новогодних празднований не принималось.

Источник издания отметил, что сейчас даже данных о подобных обсуждениях в администрации нет.

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