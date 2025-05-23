Военкор Коц сообщил плохую новость после обмена между Россией и Украиной

Украина не отдает далеко не всех российских гражданских в рамках большого обмена пленными с Москвой, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.
По его словам, Киев не обменял многих россиян, включая широко известных в узких кругах.
Журналист призвал добиваться добиваться возращения всех россиян, арестованных по надуманным обвинениям.
В пятницу в рамках обмена 1000 на 1000 на Родину вернулись 270 российских военных и 120 гражданских.
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