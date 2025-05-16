Военблогер Романов рассказал о ситуации на Крымском мосту после удара ВСУ

Военный блогер Владимир Романов показал в телеграм-канале состояние Крымского моста после удара ВСУ по полуострову.
По его словам, объект не получил никаких повреждений.
Автор публикации показал поездку по Крымскому мосту, который Киев считает одной из ключевых целей в регионе.
Утром в пятницу жители Севастополя и Ялты сообщали о звуках взрывов. Губернатор Михаил Развожаев города федерального значения уточнил, над Черном морем сбили шесть БПЛА противника.
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