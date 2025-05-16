Военблогер Романов рассказал о ситуации на Крымском мосту после удара ВСУ

Военный блогер Владимир Романов показал в телеграм-канале состояние Крымского моста после удара ВСУ по полуострову.

По его словам, объект не получил никаких повреждений.

«Стоял, стоит и стоять будет», — отметил Романов.

Автор публикации показал поездку по Крымскому мосту, который Киев считает одной из ключевых целей в регионе.

Утром в пятницу жители Севастополя и Ялты сообщали о звуках взрывов. Губернатор Михаил Развожаев города федерального значения уточнил, над Черном морем сбили шесть БПЛА противника.