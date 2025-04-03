Вильфанд: Апрельский снег задержится в Москве из-за похолодания

Снежный покров, который образуется в Москве 6 апреля, сохранится и на следующей неделе, а ночные температуры могут опускаться до минус 6 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К вечеру воскресенья сформируется временный снежный покров. В течение следующей недели ночные температуры будут отрицательными, а днем ожидается лишь небольшой плюс, поэтому снег не растает. Осадки будут незначительными, так что сугробов точно не появится», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что в ночные часы температура в столице может опускаться до минус 6 градусов.

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«Ночью ожидается до минус 6 градусов, а днем — от минус 1 до плюс 4», — уточнил синоптик.