В Рязани состоялся концерт к Дню семьи, любви и верности

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8 июля отмечается в День семьи, любви и верности. Рязанские творческие коллективы подготовили к празднику большой онлайн-концерт.

Артисты Рязанского музыкального театра и областной филармонии исполнили песни о семье и о России. Артисты театра драмы прочитали стихи.

С праздником рязанцев поздравил губернатор Николай Любимов с супругой и дочерьми. Обратился к горожанам с поздравлениями и митрополит Марк.

В прямом эфире прозвучали имена 70 семейных пар, которые в 2020 году награждены медалями «За любовь и верность».