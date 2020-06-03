Рязанцы пожаловались на опасный заброшенный объект в районе села Агропустынь

-

В Рязанском районе недалеко от села Агропустынь находится заброшенная водоочистительная станция. Некогда действующий объект сегодня пребывает в плачевном состоянии и представляет опасность для жизни. Местные жители набрели на эту территорию случайно, когда пошли на прогулку. Увиденное их настолько поразило, что они решили рассказать об этом и прислали в редакцию РИА «7 новостей» фото и видео с места событий.

Как видно из сюжета, в лесу, недалеко от дач, в свободном доступе находятся бочки бывших очистных сооружений, водозаборные отстойники, заполненные водой, множество открытых люков, колодцев и целых бассейнов с острыми железными штырями и трубами. Даже страшно представить, что будет, если на эту территорию забегут дети или подростки, грибники или домашние животные.

А оказаться здесь совсем не трудно. Раньше станция была огорожена довольны высоким и длинным забором. Сейчас его нет. Видно, что забор убрали недавно, так как рядом лежит спиленное дерево с уже зелёной листвой. Видимо, оно помешало избавиться от ограждения.

Несложно проникнуть и в заброшенное здание водозаборной станции. Здесь также очень много опасных предметов, ям и люков, в том числе – затопленных водой.

Ещё один факт, беспокоящий местных жителей: на эту территорию регулярно приезжают машины и сливают отходы. О частоте визитов позволяет судить наезженная тропа. Но ведь станция давно не работает. Что же происходит с отходами? И не опасно ли это для окружающей среды.