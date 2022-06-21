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Вторник, 21 июня, 2022

Ветеран ВОВ из Рязани Михаил Тарасов отметил 100-летний юбилей

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Ветеран ВОВ из Рязани Михаил Тарасов отметил 100-летний юбилей

14 июня вековой юбилей отпраздновал ветеран ВОВ Тарасов Михаил Иванович. Сегодня он принимал поздравления от представителей городской администрации и депутатского корпуса.

От имени главы администрации Рязани Елены Сорокиной Михаила Ивановича поздравил ее первый заместитель, руководитель аппарата Алексей Пустовалов. Он вручил юбиляру открытку, подарок и букет цветов.

Михаила Иванович Тарасов прошел большой и нелегкий жизненный путь. На фронт был призван в 19 лет. Во время Великой Отечественной служил в зенитных войсках и был награжден Орденом Отечественной войны II степени. После войны работал на лесозаготовках. У Михаила Ивановича большая семья: трое детей, есть внуки и правнуки.

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