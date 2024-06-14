Варвара Визбор выступила на фестивале «Кремлёвские вечера»

13 июня в рамках XII Фестиваля искусств «Кремлёвские вечера» состоялся концерт московской певицы Варвары Визбор.

Имя Варвары Визбор стало известно широкой публике осенью 2015 года, после нашумевшего выступления девушки на слепом прослушивании популярного шоу «Голос». И хотя ни один судья не повернулся, она сумела тогда завоевать искреннюю зрительскую любовь. В настоящее время певица ведёт активную студийную и концертную деятельность.

Вместе со своим коллективом Варвара представила программу, в которой прозвучали авторские композиции с четырёх студийных альбомов, и, конечно же, не обошлось без всеми любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой Варвары – Юрием Визбором и Адой Якушевой.

Фестиваль проводится Рязанской областной филармонией при поддержке Правительства Рязанской области и при организационном содействии Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанской епархии, Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина.