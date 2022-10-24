Понедельник, 24 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Железнодорожном районе Рязани прошла приёмка дворов после ремонта

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Фото с сайта администрации Рязани

21 октября в Рязани состоялась приёмка дворовых территорий. Комиссия состояла из представителей управления и Дирекции благоустройства, депутатов, общественности и подрядной организации.

Во дворах домов №12 по ул. Островского, №7 к. 1 по ул. Черновицкой и №26 к. 2 по ул. Полетаева ремонт провёл один подрядчик.

В Железнодорожном районе Рязани прошла приёмка дворов после ремонта
В Железнодорожном районе Рязани прошла приёмка дворов после ремонта
В Железнодорожном районе Рязани прошла приёмка дворов после ремонта

Бригады уложили новый асфальт на проезжей части, заменили подходы к подъездам и бордюры, обустроили парковочные места. Бордюрный камень в месте пересечения проезжей части и входных групп в подъезды был занижен. Это сделано, чтобы создать доступную среду для маломобильных групп населения.

Как отмечается на сайте администрации Рязани, работы выполнены в полном объёме и по графику.

В Железнодорожном районе Рязани прошла приёмка дворов после ремонта
В Железнодорожном районе Рязани прошла приёмка дворов после ремонта

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