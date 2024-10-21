В Захаровском районе многодетная семья осталась без крыши над головой после пожара

После крупного пожара в Захаровском районе без крыши над головой осталась многодетная семья. Их дом в селе Остроухово сгорел 19 октября.

Уже известно, что причиной пожара стала неисправная проводка. Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Михайловскому и Захаровскому районам Алексей Корнюхин рассказал ИД «Пресса»: в доме жили родители и пятеро детей. Младшему ребёнку — всего два года. Мать в это время была на работе.

— По словам старшего сына, он видел, как искрило в распаечной коробке, — говорит Корнюхин, – младших он вывел из дома, разбудил отца.

Неравнодушных люди помогают пострадавшей семье. Погорельцам предоставил жильё руководитель ООО «Рассвет» Михаил Хлопов. Также объявл денежный сбор. Средства можно перевести но номеру 8-962-396-36-34, Татьяна Анатольевна П. (для семьи Черкасовых).