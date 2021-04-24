В Ярославской области закрывают группы в детских садах из-за коронавируса

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В пятницу часть воспитанников детских садов в Ярославской области отправили на карантин из-за коронавирусной инфекции, пишет портал «Яркуб».

Сообщается, что в МДОУ «Детский сад № 1» в Ростове такая участь постигла группу из 22 детей. Виной всему болезнь воспитатель.

При этом в детском саду № 15 в Рыбинске домой отправили сразу две группы с 27 воспитанниками.

Педиатр Ульяна Леонова подчеркнула, что маленькие дети нередко переносят коронавирус как ОРВИ. Родителей призывают уделять их здоровью больше внимания в этот период.