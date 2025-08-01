В выходные рязанцы смогут посетить праздник ВДВ и несколько концертов 

Последний месяц лета подкрался незаметно! Разве можно придумать лучший повод повеселиться «на всю катушку», чем наступление августа, который каждый житель Рязани должен провести невероятно насыщенно? Итак, рассказываем, чем заняться на выходных 2 и 3 числа.

2 августа, суббота

– Большой праздник ко Дню ВДВ (0+), стадион «Рязань Арена» – начало торжества состоится в 12:00. Программа события включает в себя сразу ряд активностей для всей семьи, зрелищных и отражающих мужество наших войск:

– Выставка боевой техники и вооружения ВДВ;

– Военизированная эстафета;

– Показательные выступления на квадроциклах;

– Показательные выступления по рукопашному бою;

– Тактический эпизод;

– И, конечно же, праздничный концерт!

– Музыкальный фестиваль «Лирика» (0+), Рязанская ВДНХ – «Фестивальное лето» не планирует заканчиваться! На сей раз с 14:00 нас ждет две насыщенных программы по цене одной! С одной стороны – выступления рязанских коллективов и исполнителей в рамках «Музыкальных ритмов» от Цифрового музея. С другой – знакомые и любимые мастер-классы и не только!

«Музыкальные ритмы»:

– 14:00–14:25 — Группа «Дельта Оки»;

– 14:30–14:55 — Группа «4п-Бэнд»;

– 15:00–15:25 — Анастасия Кудряшова;

– 15:25–15:40 — Наталья Макоева;

– 15:45–16:00 — Елена Керенцева;

– 16:05–16:30 — Проект «МОСТ»;

– 16:40–17:05 — Группа «Фаза быстрого сна»;

– 17:10–17:35 — Любовь Бессонова и группа «Андуин»;

– 17:40–18:05 — Группа «АСПЕКТ»;

– 18:10–18:30 — Группа jEm и Сергей Щебень;

– 18:35–19:00 — Группа «Особый случай».

Интерактивы:

– 16:00–18:00 — Бесплатный мастер-класс по созданию картины маслом на музыкальную тематику от Ангелины Назаркиной (12+);

– 17:00–18:30 — Бесплатный мастер-класс по вокалу от школы «Фа Соль» (12+);

– 17:00–19:00 — Бесплатный мастер-класс по ковровой вышивке от студии «Кири» (12+);

– 18:00–20:00 — Анимационная программа для детей.

Записаться на мастер-классы можно в тгк пространства.

Вечерняя концертная программа:

– 19:00–20:00 — Выступление диджея Ксенити (0+);

– 20:00–21:00 — Выступление ансамбля солистов «Доминанта» и композитора Андрея Синецкого (0+);

– 21:00–22:00 — Выступление кавер-группы «Хот стафф» (0+).

3 августа, воскресенье

– Концерт «Распляс по-рязански» (6+), Парк имени Ю.А. Гагарина – завершаем выходные ярко! В 18:00 в рамках цикла выступлений «Летний вечер’ОК!» для гостей мероприятия «спляшут» Ансамбли народного танца «Лель» и «Приокский Лель».