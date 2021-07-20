В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами

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Стражи порядка задержали бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, к которому предъявили претензии на 22 объекта недвижимости, пишет ТАСС.

Сообщается, что полицейский попался на том, что предложил коллеге 30 тысяч рублей, чтобы тот помог его знакомому сдать экзамен на водительские права. Однако полицейский отказался, и взяткодателя задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Качкин стал известен после нашумевшей истории с 22 объектами недвижимости, оформленными на его родителей. Стоимость указанных квартир составляет примерно пятьдесят миллионов рублей.

Тогда прокуратура требовала обратить эту недвижимость в доход государства, так как доходы родителей Качкина не позволяли совершать подобные покупки. После этой истории он был переведен на должность начальника тыла в Панинский районный отдел полиции.

В региональном МВД отметили, что сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. По факту случившегося проводится служебная проверка.