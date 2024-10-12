В Волжском бородатые мужчины избили прохожих за широкую походку

В Волжском Волгоградской области бородатые мужчины избили прохожих за слишком широкую походку, пишет V1.RU , публикуя видео с места событий.

Инцидент произошел 22 сентября на улице Скрипки. Нападавшим не понравилось, что их оппоненты прошли слишком близко к беременной жене одного из них.

При этом потерпевшие говорили спокойно и пытались понять, что они сделали не так. В ответ злоумышленники набросились на них с кулаками.

«Убежал отсюда быстро. Чего ты не встаешь?» – кричал один из нападавших.

Одному из покалеченных досталось так сильно, что он долго не мог встать. При этом девушка, за которую заступилась, никак не отреагировала на случившееся. По факту потасовки проводится проверка.