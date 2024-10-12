В Волжском бородатые мужчины избили прохожих за широкую походку

В Волжском Волгоградской области бородатые мужчины избили прохожих за слишком широкую походку, пишет V1.RU, публикуя видео с места событий.
Инцидент произошел 22 сентября на улице Скрипки. Нападавшим не понравилось, что их оппоненты прошли слишком близко к беременной жене одного из них.
При этом потерпевшие говорили спокойно и пытались понять, что они сделали не так. В ответ злоумышленники набросились на них с кулаками.
Одному из покалеченных досталось так сильно, что он долго не мог встать. При этом девушка, за которую заступилась, никак не отреагировала на случившееся. По факту потасовки проводится проверка.