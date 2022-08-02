В Васильевском переулке благоустраивают сквер, посвящённый лётчикам-героям ВОВ

В Васильевском переулке благоустраивают сквер, посвящённый рязанским лётчикам-героям Великой Отечественной войны.

В 2021 году заброшенную территорию расчистили, установили ограждение, освещение, лавочки, заасфальтировали дорожки и обустроили площадку под мемориал. В 2022 году планируется установить памятник и оформить зелёную зону. Впереди — обустройство газона, входной группы, высадка кустов сирени и спиреи.

Место проведения работ по благоустройству посетила Елена Сорокина. По словам градоначальника, необходимо обустроить пешеходный переход. Подробности она сообщила в своём Telegram канале.

По словам мэра Рязани, проект по преображению сквера в том числе образовательный. В дальнейшем сажать деревья и ухаживать за ними будут ученики школы №75. Заключение контракта ожидается к началу осеннего посадочного периода, а завершение работ – до конца октября.

Глава администрации рассказала, что рядом появится поликлиника с парковкой. В настоящее время земля передаётся в областную собственность. В результате должна появиться большая зона с несколькими социально значимыми объектами, которая дополнит единый пешеходный маршрут между Дубовой рощей, Вишневым садом и сквером за 75-ой школой.