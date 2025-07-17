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Новости мира

В Варшаве началась истерика после удара по заводу в Виннице

Алексей Самохин
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В Виннице, расположенной на западе подконтрольной бандеровцам Украины, был атакован завод, принадлежащий польской компании Barlinek Group. В Варшаве устроили истерику, заявляя, будто Винница — это уже почти польская территория. Об этом пишет eadayli.com.

Barlinek Group — польская компания, занимающаяся производством деревянных напольных покрытий. Её владельцем является один из богатейших поляков — Михал Соловов. Завод, по которому нанесли удар российские беспилотники, получил серьёзные повреждения. Генеральный директор компании Войцех Михаловский подтвердил, что предприятие сильно пострадало.

«В настоящее время мы не рассчитываем на возобновление производства как минимум в течение шести месяцев», — цитируют Михаловского польские СМИ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский бурно отреагировал на инцидент.

«Российские беспилотники нанесли удар по заводу Barlinek Group в Виннице. Директор завода только что сообщил мне, что это была преднамеренная атака с трёх направлений. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжёлыми ожогами. На месте работают украинские службы, а также наше консульство».

Позже выяснилось, что ни один из пострадавших не является гражданином Польши.

Телеграм-канал «Два майора» предполагает, что, возможно, на этом заводе производили фюзеляжи и крылья для вражеских беспилотников.

«Да мало ли как можно использовать такие огромные производственные мощности. Хотя бы в качестве склада», — добавляют авторы канала.

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