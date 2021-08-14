В Ульяновске перекроют на целый месяц улицу Ленина

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Замначальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Андрей Полюшков рассказал о перекрытии улицы Ленина для автотранспорта, пишет портал «Ульяновск онлайн».

Уточняется, что такой режим будет действовать целый месяц: с 16 августа по 15 сентября.

По словам чиновника, причиной этому станут земляные работы при обустройстве приподнятых посадочных платформ на пяти трамвайных остановках.

Изменения затронут участки между улицами Спасской и Гончарова, Гончарова и Матросова, а также Матросова и Комсомольским переулком.

Проезд по улицам Гончарова и Матросова останется открытым.