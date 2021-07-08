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Четверг, 8 июля, 2021
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В убийстве двоих бездомных подозревают рязанских подростков

7info7
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На найденных в пруду в Рязани трупах мужчин обнаружены следы насилия. В убийстве подозревают подростков, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям установлено, что к совершению преступления причастны рязанцы 16 и 17 лет. 5 июля подростки избили и столкнули в воду двоих мужчин без определённого места жительства.

Подозреваемые в совершении убийства задержаны, от них получены признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения молодых людей под стражу.

Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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