В Туле задержали начальника отдела полиции «Ленинский»

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В четверг сотрудники УФСБ по Тульской области задержали начальника отдела полиции «Ленинский» Игоря Дождева, пишет портал Myslo.

По предварительным данным, мужчину подозревают в коррупционных проявлениях.

«В случае подтверждения причастности указанного сотрудника к совершению противоправного деяния он будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям», — пояснили в пресс-службе УМВД по региону.

Как отметили в ведомстве, по факту случившегося будет проведена служебная проверка. Также

Дождев вступил в должность относительно недавно, а именно в сентябре прошлого года.