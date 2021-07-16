25.3 C
Рязань
Пятница, 16 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Туле задержали начальника отдела полиции «Ленинский»

Никита Брыкин
В Туле задержали начальника отдела полиции «Ленинский»
- Advertisement -

В четверг сотрудники УФСБ по Тульской области задержали начальника отдела полиции «Ленинский» Игоря Дождева, пишет портал Myslo.

По предварительным данным, мужчину подозревают в коррупционных проявлениях.

«В случае подтверждения причастности указанного сотрудника к совершению противоправного деяния он будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям», — пояснили в пресс-службе УМВД по региону.

Как отметили в ведомстве, по факту случившегося будет проведена служебная проверка. Также

Дождев вступил в должность относительно недавно, а именно в сентябре прошлого года.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,526ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]