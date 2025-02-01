В Тюменской области 13-летнюю школьницу украли юный жених и его мать

В поселке Князево Тюменской области 13-летнюю школьницу украли по цыганским обычаям 15-летний жених и его мать, пишет 72.RU со ссылкой на источник.

По его данным, водителем автомобиля, в который села девочка, оказался русский мужчина.

«Также в салоне находились женщина и ее сын, 15-летний мальчик. Это цыгане из Волгограда», — сказал источник.

В Волгограде была запланирована свадьба, девочка была не против замужества.

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Сейчас школьница находится в Саратовской области, домой к родителям ее доставят в начале недели.

Ранее сообщалось, что девочку похитили двое мужчин и увезли в неизвестном направлении. Вскоре выяснилось, что с ней все в порядке.