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Пятница, 1 апреля, 2022

В Тюмени мать ударила ногой в спину своего малолетнего сына

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В Тюмени мать ударила ногой в спину своего малолетнего сына

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / «ЧС Тюмень» / vk.com/incident_tmn

Днём 31 марта жительница Тюмени ударила ногой в спину своего малолетнего сына. От удара мальчик упал на землю. Видеозапись инцидента появилась в группе «ЧС Тюмень». 

Видео: «ЧС Тюмень»
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На кадрах видно, как ребёнок дергает коляску, пока женщина разговаривает по телефону. В момент, когда коляска опасно наклонилась, мать наносит сыну сильный удар ногой, от которого тот падает на асфальт. 

После ребёнок смог самостоятельно подняться. Судя по ролику, он не пострадал. 

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на девушку составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ей грозит штраф 500 рублей, сообщает 72.ru.

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