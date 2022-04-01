В Тюмени мать ударила ногой в спину своего малолетнего сына

Днём 31 марта жительница Тюмени ударила ногой в спину своего малолетнего сына. От удара мальчик упал на землю. Видеозапись инцидента появилась в группе «ЧС Тюмень».

Видео: «ЧС Тюмень»

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На кадрах видно, как ребёнок дергает коляску, пока женщина разговаривает по телефону. В момент, когда коляска опасно наклонилась, мать наносит сыну сильный удар ногой, от которого тот падает на асфальт.

После ребёнок смог самостоятельно подняться. Судя по ролику, он не пострадал.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на девушку составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ей грозит штраф 500 рублей, сообщает 72.ru.