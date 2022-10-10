Понедельник, 10 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Свердловской области пожарный предложил своей возлюбленной руку и сердце во время учений

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Скриншот из видео в Телеграм канале МЧС России

В городе Ревда пожарный сделал предложение своей девушке во время учебной тревоги. Трогательное видео публикует Telegram канал МЧС России.

В педагогическом колледже по учебной тревоге сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация людей. Сотрудники газодымозащитной службы надели на студентку Диану Хакимзянову спасустройство и вывели на улицу. Там она увидела своего возлюбленного.

Пожарный Александр Пивоваров встал на колено и сделал предложение руки и сердца. Девушка произнесла заветное «да».

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