В Свердловской области машина инкассаторов насмерть сбила молодую учительницу

Вечером 26 февраля в Нижнем Тагиле Свердловской области инкассаторский автомобиль «ГАЗ-Практик 2964» насмерть сбил 27-летнюю учительницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу на улице Ильича, сообщает издание «TagilCity».

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ДТП случилось около 19:30. По предварительной информации, девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу в районе торгового центра.

В результате аварии девушка получила серьёзную травму головы, впала в кому. Не приходя в сознание, она скончалась в больнице.

В ГИБДД пояснили, что водитель инкассаторской машины был трезв. По его словам, он не заметил пешехода. По факту происшествия полицией проводится проверка.

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Погибшая работала в школе № 9. Мужа и детей не имела, проживала вместе с мамой.