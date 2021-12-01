В Спасском районе ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Спасском районе Рязанской области установили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Постановление главного управления ветеринарии региона опубликовано 1 декабря.

Ограничения наложены на здание животноводческого комплекса (кадастровый номер 62:20:0024001:1052), расположенное в селе Панино.

Дословно:

Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота с момента вступления в силу настоящего постановления до вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота.