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Среда, 1 декабря, 2021
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В Спасском районе ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота

7info

В Спасском районе Рязанской области установили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Постановление главного управления ветеринарии региона опубликовано 1 декабря. 

Ограничения наложены на здание животноводческого комплекса (кадастровый номер 62:20:0024001:1052), расположенное в селе Панино.

Дословно: 

Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота с момента вступления в силу настоящего постановления до вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота.

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