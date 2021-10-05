В Спасском районе лесники нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Вечером в понедельник, 4 октября, егеря отыскали заблудившуюся в лесу пожилую женщину. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Пенсионерка вышла в лес за грибами и потерялась в районе села Бельское Спасского района Рязанской области. На поиски выехали полиция, ПСО «Мещера», МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева и местные егеря.

Найти пропавшую удалось лесникам спустя 2 часа после начала поисковых мероприятий. Женщина находилась между мелиоративных каналов.

Из-за наличия труднопроходимой местности, женщину доставили до дома совместными усилиями всех участников поиска.