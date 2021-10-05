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Вторник, 5 октября, 2021
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В Спасском районе лесники нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Александр Ильин
В Спасском районе лесники нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку
Фото: ПСО «Мещера»

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Вечером в понедельник, 4 октября, егеря отыскали заблудившуюся в лесу пожилую женщину. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера». 

Пенсионерка вышла в лес за грибами и потерялась в районе села Бельское Спасского района Рязанской области. На поиски выехали полиция, ПСО «Мещера», МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева и местные егеря. 

Найти пропавшую удалось лесникам спустя 2 часа после начала поисковых мероприятий. Женщина находилась между мелиоративных каналов. 

Из-за наличия труднопроходимой местности, женщину доставили до дома совместными усилиями всех участников поиска.

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