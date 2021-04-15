В Скопинском районе прошли соревнования по волейболу

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В рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» 13 апреля в Скопинском районе прошли областные зональные соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных организаций «Серебряный мяч».

В них приняли участие 8 команд муниципальных образований области. Скопинский район представили команды юношей Корневской и девушек Мало-Шелемишевской школы.

Игры прошли по круговой системе из 3-х партий до 15 очков. В ходе состязаний спортсмены показали хорошее знание правил игры и умение самостоятельно принимать решения.

По итогам соревнований команды Скопинского района заняли 3 место в своих группах.