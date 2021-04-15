20.2 C
Рязань
Четверг, 15 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниСпорт

В Скопинском районе прошли соревнования по волейболу

Валерия Мединская
- Advertisement -

В рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» 13 апреля в Скопинском районе прошли областные зональные соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных организаций «Серебряный мяч».

В них приняли участие 8 команд муниципальных образований области. Скопинский район представили команды юношей Корневской и девушек Мало-Шелемишевской школы.

Игры прошли по круговой системе из 3-х партий до 15 очков. В ходе состязаний спортсмены показали хорошее знание правил игры и умение самостоятельно принимать решения.

По итогам соревнований команды Скопинского района заняли 3 место в своих группах.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]