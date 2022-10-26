Среда, 26 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Скопинском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Скопинском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

В Скопинском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками
В Скопинском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками

Дорожная авария произошла 25 октября около 13:20 на 287-ом километре трассы Р22 Каспий. За рулём Hyundai Creta находился 68-летний местный житель. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком DAF под управлением 42-летнего жителя Нижегородской области и КамАЗом, которым управлял 31-летний житель Рязанской области.

В Скопинском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками
В Скопинском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками

Водителя Hyundai госпитализировали в медицинское учреждение. Проводится проверка инцидента.

В Скопинском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками

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