В шести районах Рязанской области началась уборка зерновых культур.

Аграрии шести районов региона приступили к сбору урожая зерновых, – сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Пробная уборка стартовала в хозяйствах Михайловского, Ряжского, Александро-Невского, Сапожсковского, Кораблинского и Сараевского районов. В настоящее время работают свыше 50 комбайнов, а в пик уборочной кампании задействуют 1600 машин.

Урожайность озимой пшеницы в текущем сезоне ожидается выше, чем год назад. Об этом говорит пробная уборка. Влажность зерна – 15-20%, зерно подсушивают на специальном оборудовании.

В этом году на территории Рязанской области предстоит уборка зерновых на площади свыше 720 тысяч гектаров, в том числе кукурузы на зерно. За последние 24 года это наибольшая площадь в регионе. В два предыдущих года Рязанская область получила два максимальных урожая зерна за всю историю, – сообщается на сайте регионального правительства.

Продолжается и уборка кормов для животноводства. Уже скошено более 81 тысячи гектаров естественных и сеяных трав, это 64% от плана.