В семье, где четверо детей отравились дихлофосом, умер ещё один ребёнок

Прокуратура Красноярского края начала проверку после смерти 3-месячного ребенка в селе Красная Сопка, сообщает телеграм-канал ведомства.

Тело младенца утром обнаружила мать. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Ребенок находился на грудном вскармливании, хронических заболеваний у него не было. Женщина утверждает, что её рацион не менялся.

На месте происшествия работает Назаровский межрайонный прокурор. Устанавливаются обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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По данным телеграм-канала Baza, мальчик захлебнулся рвотными массами. Ранее никаких проблем со здоровьем у него обнаружено не было.

Известно, что в сентябре 2024 года в этой же семье трагически погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет. Экспертиза показала, что причиной стало отравление дихлофосом. Родители выжили, а в ноябре у них родился ребенок.

В декабре главе семьи предъявили обвинение по статье 109 УК РФ. Прокуратура держит расследование на контроле.