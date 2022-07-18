В Сапожке в ДТП пострадали три человека.

Инцидент произошёл 17 июля около 17:30 вблизи дома №49 по улице Пушкарская. Предварительные данные сообщили в УМВД по Рязанской области.

33-летний москвич за рулём Hyundai Tucson при обгоне столкнулся с автомобилем Smart Fortwo, который двигался попутно и поворачивал налево. За рулём Smart находился 54-летний житель Свердловской области.

В дорожной аварии травмы получили водитель и 51-летняя пассажирка Smart, а также пассажирка Hyundai 27 лет.

По факту случившегося ведётся проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

В областном управлении МВД добавили, что с пятницы по воскресенье на дорогах Рязанской области произошло 20 ДТП, в которых погибли два человека и пострадали 29.