В Санкт-Петербурге вынесли приговор женщине-сутенёру

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу Анастасии Якушевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ, ч. 3 ст. 240 УК РФ (три эпизода), ч. 4 ст. 150 УК РФ (в редакции от 27.12.2009). Подробности сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Суд установил, что с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года в Москве Некозырев М.В., другие лица, осужденные вступившими в законную силу приговорами, а также лицо, находящееся в розыске, создали преступную группу. Ее целью была организация занятий проституцией на территории России и за рубежом.

Проституцией занимались девушки, в том числе несовершеннолетние. Фигуранты находили клиентов, вовлекали в проституцию женщин, включая несовершеннолетних, и с целью сокрытия преступной деятельности заключали фиктивные договоры на прохождение модельных курсов и участие в показах. Они организовывали рекламные фотосессии девушек, составляли анкеты с информацией о возрасте и внешних данных, в том числе несовершеннолетних, и размещали их в интернете.

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Девушки проходили медицинское освидетельствование на венерические заболевания, а несовершеннолетних проверяли на девственность перед оказанием ими сексуальных услуг.

Организаторы доставляли девушек, в том числе через Государственную границу РФ, к месту оказания услуг и распределяли полученные денежные средства. Подбор девушек осуществлялся преимущественно в Москве, Астрахани и Санкт-Петербурге.

Якушева вступила в состав группы, занималась поиском клиентов, вовлекала девушек, включая несовершеннолетних, в занятие проституцией, организовывала рекламные фотосъемки и размещение фотографий в интернет-группах, связанных с организацией проституции. Она готовила девушек к встречам с клиентами, направляла их к месту оказания услуг и контролировала передачу денег членам преступной группы.

Кроме того, по требованию клиентов, желающих избежать уголовной ответственности за секс с несовершеннолетними, фигуранты предоставляли фотокопии паспортов с ложными сведениями о совершеннолетнем возрасте девушек. В других случаях, чтобы ввести клиентов в заблуждение о возрасте и отсутствии сексуального опыта девушек, изготавливали поддельные паспорта и медицинские документы.

Для кодирования возраста девушек в переписке использовались обозначения: «51», «61», «71», где реальные возрастные категории составляли 15, 16 и 17 лет соответственно.

Одна из несовершеннолетних девушек получала за свои услуги от 75 000 рублей до 13 000 долларов США. За секс с «девственницей» (при этом проводилась имитация) клиент заплатил 630 000 рублей.

Девушек отправляли по России, а также в Турцию, Дубай, Минск, Ниццу. Они работали на рыболовно-охотничьей базе «Дружное» в Ленинградской области. В Краснодарском крае несколько мужчин заплатили за девушку 1 400 000 рублей.

Якушева частично признала вину. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.