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ОбщееНовости г. Рыбное Рязанской областиНовости Рыбновского района Рязанской области

В Рыбном произошло ДТП с участием такси

Александр Ильин
В Рыбном произошло ДТП с участием такси
Фото: Типичное Рыбное

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В пятницу, 24 сентября, в городе Рыбное, Рязанской области в легковушку въехал автомобиль такси Kia. Об этом пишет пострадавший при аварии в сообществе «Типичной Рыбное» во ВКонтакте.

ДТП произошло на улице Почтовой, возле дома №6, около 15:20. Как рассказал автор поста, в него въехала белая Kia с шашечками такси и полосами по бокам. После чего автомобиль скрылся с места происшествия. Уточняется, что у транспорта был запачкан госномер, который нельзя было прочесть. 

Виновника аварии продолжают искать.

В Рыбном произошло ДТП с участием такси

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