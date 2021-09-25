В Рыбном произошло ДТП с участием такси

В пятницу, 24 сентября, в городе Рыбное, Рязанской области в легковушку въехал автомобиль такси Kia. Об этом пишет пострадавший при аварии в сообществе «Типичной Рыбное» во ВКонтакте.

ДТП произошло на улице Почтовой, возле дома №6, около 15:20. Как рассказал автор поста, в него въехала белая Kia с шашечками такси и полосами по бокам. После чего автомобиль скрылся с места происшествия. Уточняется, что у транспорта был запачкан госномер, который нельзя было прочесть.

Виновника аварии продолжают искать.