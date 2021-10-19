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Вторник, 19 октября, 2021
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В Ряжске полицейские задержали пьяного водителя без прав

Александр Ильин

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В Ряжске сотрудники ДПС задержали 24-летнего местного жителя, который управлял автомобилем ВАЗ в пьяном виде, не имея водительских прав. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

Полиция остановила автомобиль вблизи дома №12 на улице Гагарина. Сотрудники заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти алкотестер. 

Освидетельствование показало 0,992 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Молодого человека отстранили от управления автомобилем, на него составлены административные протоколы. 

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