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Воскресенье, 7 ноября, 2021
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В ТЦ «Алина» в Рязани пускали без проверки QR-кода

Александр Ильин
Фото: t.me/ryazanoblast_official

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В воскресенье, 7 ноября, управление Роспотребнадзора по Рязанской области провело очередную проверку предприятий торговли и сферы услуг. Подробности сообщила региональная опергруппа. 

В ходе проверки специалисты выявили нарушение антиковидных мер в ТЦ «Алина»: при входе там не проверяют QR-коды у посетителей. 

Ответственных лиц вызовут для дачи объяснений и составления протокола. 

Как стало известно РИА «7 новостей» от жителей Дашково-Песочни, коды не проверяли при входе в цокольный этаж, где находятся точки, торгующие продуктами. В остальные помещения ТЦ можно было попасть только при наличии QR-кода.

Кроме того, во время сегодняшнего рейда Роспотребнадзор проверил 5 детских центров, 7 объектов торговли. Нарушений не найдено. 

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