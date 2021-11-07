В воскресенье, 7 ноября, управление Роспотребнадзора по Рязанской области провело очередную проверку предприятий торговли и сферы услуг. Подробности сообщила региональная опергруппа.

В ходе проверки специалисты выявили нарушение антиковидных мер в ТЦ «Алина»: при входе там не проверяют QR-коды у посетителей.

Ответственных лиц вызовут для дачи объяснений и составления протокола.

Как стало известно РИА «7 новостей» от жителей Дашково-Песочни, коды не проверяли при входе в цокольный этаж, где находятся точки, торгующие продуктами. В остальные помещения ТЦ можно было попасть только при наличии QR-кода.

Кроме того, во время сегодняшнего рейда Роспотребнадзор проверил 5 детских центров, 7 объектов торговли. Нарушений не найдено.