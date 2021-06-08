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Вторник, 8 июня, 2021
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В Рязанском районе осветили улицу села Александрово

7info
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В Рязанском районе построили более двух километров линии электроосвещения. Их установили в центре села Александрово – на самой оживлённой, протяжённой улице. Об этом сообщила группа Рязанской области ВКонтакте. 

Для установки использовали долговечные светодиодные светильники. Несколько лет следить за их работой по контракту на принципах жизненного цикла будет подрядчик. 

В прошлом году в рамках нацпроекта Безопасные качественные автодороги установили более 37 км линий электроосвещения в 22 населённых пунктах Рязанской области.

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