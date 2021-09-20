7.3 C
Рязань
Понедельник, 20 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

В Рязанской области состоится «Форум древних городов»

7info7
В Рязанской области состоится «Форум древних городов»

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

С 22 по 26 сентября в Рязанской области состоится IV Международный Форум древних городов. О программе предстоящего события рассказали в региональном Минкульте.

Традиционно в Форуме примут участие города, возраст которых более 500 лет. Запланирована культурная и деловая программы. Мероприятия Форума пройдут на различных площадках. Масштабное событие охватит не только областной центр, но и районы. 22 сентября «культурный десант» отправится в различные уголки области, где пройдут мероприятия по благоустройству. Одной из таких точек станет усадьба Олениных в Касимове.

Если культурная программа форума развернётся на различных площадках, то деловая программа состоится в Горьковской библиотеке. В рамках деловой программы пройдут научные конференции, круглые столы, презентации и лекции от ведущих историков, археологов, литературоведов.

В культурную программу вошли концерты, выставки, мастер-классы. В рамках форума состоится два крупных фестиваля – фестиваль старинных инструментов и музыкальный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина»

Образовательная программа форума включит себя арт-фестиваль «Городские практики», в фокусе мероприятия будет улица Семинарская.

Подробности каждого мероприятия мы сообщим в ближайшее время.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,650ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]