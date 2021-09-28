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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Рязанской области скончалось 10 пациентов с коронавирусом

Александр Ильин
В Рязанской области скончалось 10 пациентов с коронавирусом

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В вторник, 28 сентября, в Рязанской области выявлено 132 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 116. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1110 человек, общее число случаев заражения — 42 040.

Темп прироста за сутки составил 0.31%. Показатель заболеваемости в регионе — 3748.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5082.2 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 21 559 случаев заражения (всего 7 464 708), умерло пациентов — 852 (всего 205 531).

В Рязанской области скончалось 10 пациентов с коронавирусом

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