В Рязани завершается подготовка к благоустройству парка Советско-Польского братства

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Подготовка парка Советско-Польского братства к дальнейшему благоустройству завершена на 95%. Об этом информирует администрация Рязани.

В текущем году по программе комфортной городской среды в парке установят видеонаблюдение и улучшат освещение. Также там организуют площадку музея военной техники под открытым небом, вымощенная плиткой.

Завершаются земляные работы для прокладки кабеля, общей протяженностью 5 км, ведется выравнивание поверхности, запланировано восстановление газона. В июне подрядчик планирует приступить к монтажу опор, всего в парке будет установлено 167 фонарей освещения. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом благоустройство должно быть завершено 15 июля.

Контроль за ходом всех этапов работ на постоянной основе выполняется специалистами МБУ «Дирекция благоустройства города».

К обсуждениям и контролю за выполнением благоустройства активно подключились и жители района. В рамках встреч с сотрудниками администрации, депутатским корпусом и подрядчиком они вносят свои предложения по реконструкции парка. Так, неравнодушные горожане предложили установить в парке информационный стенд. Планируется, что он там появится в 2022 году наряду с дорожками и уличной мебелью.