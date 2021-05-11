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Вторник, 11 мая, 2021
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В Рязани задержали организатора незаконной миграции

Елена Лобанова
Изображение 4711018 с сайта Pixabay
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В Рязани правоохранители задержали организатора незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Гражданин одного из среднеазиатских государств вместе с сообщникам искал неоднократно судимых людей. Им предлагали за денежное вознаграждение поставить на миграционный учет в своей квартире иностранцев. 

Отдел дознания возбудил три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного часть первой статьи 322.1 УК РФ. 

Оперативники обыскали квартиру подозреваемого и офис в центре города. Оттуда изъяли предметы и документы, которые могут послужить доказательством в деле. Мужчину взяли под стражу. 

— В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также задержание возможных соучастников, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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