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Вторник, 27 апреля, 2021
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В Рязани водителей наказали за неправильную тонировку

7info
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За минувшие выходные в Рязани сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 317 водителей за неправильную тонировку стёкол, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В Рязани и области проходит «Недели прозрачных стёкол». В понедельник сотрудники ГИБДД массово останавливали автомобили в посёлке Приокский. 

Инспекторы напоминают, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. 

При выявлении нарушений, водителю предлагают устранить их на месте. Если человек отказывается, ему выдаётся предписание. Если и после этого тонировка не снята, наказание может быть довольно суровым. 

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