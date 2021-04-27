В Рязани водителей наказали за неправильную тонировку

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За минувшие выходные в Рязани сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 317 водителей за неправильную тонировку стёкол, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В Рязани и области проходит «Недели прозрачных стёкол». В понедельник сотрудники ГИБДД массово останавливали автомобили в посёлке Приокский.

Инспекторы напоминают, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

При выявлении нарушений, водителю предлагают устранить их на месте. Если человек отказывается, ему выдаётся предписание. Если и после этого тонировка не снята, наказание может быть довольно суровым.