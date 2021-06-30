В Рязани появились экспериментальные пешеходные переходы

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29 июня в Рязани прошла приёмка ремонта дороги на улице Берёзовой. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

Протяжённость улицы – 1,8 км. Здесь отремонтировали проезжую часть, съезды, заменили бордюры, обустроили тротуары. Для автовладельцев предусмотрены дополнительные парковочные места. Для жителей – подходы к контейнерным площадкам.

Впервые в Рязани в качестве эксперименты созданы пешеходные переходы на искусственной неровности, выполненной из плитки 2-х цветов – чёрной и белой. Такая технология позволяет не наносить дорожную разметку.

Комиссия осмотрела отремонтированные участки, гражданам ответили на интересующие вопросы, касающиеся процедуры ремонта и гарантийных обязательств. В ходе приемки претензий по качеству выполненных работ к подрядчику не возникло.